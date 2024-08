RingLopen leidt tot massale belangstelling: “Het ziet zwart van de mensen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het RingLopen leidt zaterdag tot veel belangstelling. Bert Kramer van Combinatie Herepoort meldt dat het zwart van de mensen ziet.

Dit weekend wordt de nieuwe zuidelijke ringweg geopend. Zondagavond vindt de officiële opening plaats, zaterdag kunnen geïnteresseerden door de verdiepte ligging van de vernieuwde ringweg lopen. “Vanochtend om 10.00 uur hebben we de hekken geopend”, vertelt Kramer. “Het was direct al erg druk. We waren in de ochtenduren al vroeg begonnen met de voorbereidingen. Toen zagen we al veel mensen fietsend en lopend onze kant opkomen.”

Foto: Ger Boesjes Foto: Ger Boesjes Foto: Ger Boesjes

“We zijn bezig om extra bussen in te zetten”

Kramer is enigszins verrast: “Dat het druk zou worden, dat hadden we wel verwacht. De afgelopen jaren is er veel belangstelling geweest voor de werkzaamheden. Maar dat het vandaag zo druk zou worden, daar staan we wel van te kijken. We zijn op dit moment druk bezig om extra bussen in te zetten. We laten bussen rijden vanaf de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren. Omdat deze bussen vol zitten wordt er rechtstreeks gereden naar de ringweg en wordt Martiniplaza overgeslagen. Daarnaast zijn we aan het kijken of we extra ingangen kunnen creëren zodat mensen makkelijker de ringweg op kunnen.” Deze extra ingangen bevinden zich bij de op- en afritten.

Ook druk in Martiniplaza

Verslaggever Johannes Rienks bevestigt het beeld dat het druk is. “Tot nu toe waren er twee locaties waar je de ringweg op kunt lopen. Met name bij de Papiermolen is het erg druk. Kramer: “Dat het zo druk is, komt waarschijnlijk door de combinatie. Het is het laatste weekend van de zomervakantie waarbij mensen er voor kiezen om er nog even op uit te gaan. Daarbij is het ook nog eens heel mooi weer. En niet alleen op de ringweg maar ook hier in Martiniplaza ziet het zwart van de mensen.” In het evenementencentrum vindt het RingFestival plaats. Belangstellenden kunnen er meer te weten komen over de bouw van de ringweg en kunnen er diverse machines bekijken die gebruikt zijn bij de bouw.