Rijksoverheid en KEI-week gaan letterlijk voor ‘consent in de tent’ tijdens komende introductieweek

Foto: KEI-week 2022 door Jorin Slump

De KEI-week van volgende week draait, als het aan de Rijksoverheid en het KEI-bestuur ligt, niet alleen om kennismaking, feesten en veel drank en drugs. Voorlichting over veiligheid hoort daar ook bij en daarom staat er tijdens het Open Air Festival van de KEI-week een speciale ‘Consent Tent’ op het Suikerterrein.

De studenten kunnen bij de tent terecht voor vragen of een luisterend oor bij professionals van het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. Bij de ‘Consent Tent’ (consent betekent in dit geval wederzijdse instemming met seksueel contact) krijgen studenten ook een slotje die ze aan de tent kunnen hangen.

“Door dit te doen, laten ze weten dat ze ‘consent’ belangrijk vinden bij seks en aandacht hebben voor de wensen en grenzen van zichzelf en de ander”, stelt Famke Schreurs namens de initiatiefnemers. “Want aandacht voor consent bij seks is hard nodig. In het studentenleven in Groningen komt veel seksueel grensoverschrijdend gedrag voor, zo bleek weer uit recent onderzoek van Sikkom. Dat terwijl de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die sinds 1 juli geldt, juist stelt dat seks altijd gewenst en gelijkwaardig moet zijn. Of het nu gaat om zoenen, elkaar aanraken of seks hebben.”

De ‘Consent Tent’ staat op donderdag 15 augustus vanaf 15.00 uur op het Open Air Festival van de KEI-week.

Om studenten voor te lichten over (seksuele) veiligheid en gezondheid is ook de GGD Groningen tijdens de KEI-week actief rond dit thema. Op maandag staat de GGD op de informatiemarkt op de Vismarkt met onder meer informatie over het voorkomen en bestrijden van onder meer schurft en gezondheid in huis. Tijdens de kroegentocht op woensdag kunnen studenten ontdekken ze wat positieve seksualiteit voor hen betekent en condooms winnen. Vrijdag staat de GGD in bioscoop Pathé met de ‘Love, Lust & Lounge’, waar studenten een interactieve masterclass kunnen volgen over seks, verleidingen die op hun pad gaan komen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Tijdens alle avonden richt de GGD weer een speciale ‘Safe Space’ in voor studenten die zich even willen terugtrekken of die iets willen bespreken waar zij zich niet prettig bij voelen.