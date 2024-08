Regelgeving zit succes deelscooters in Groningen in de weg

Foto: ridecheck.app

Strenge regels zorgen ervoor dat deelscooterbedrijven in Groningen niet winstgevend kunnen zijn. Dat laten de bedrijven Felyx en Check weten aan de NOS.

Tot voor kort waren er in Groningen nog drie partijen actief. Nadat GO Sharing in 2021 al stopte met het aanbieden van deelscooters heeft het bedrijf deze zomer de deelfietsen ook teruggetrokken. Het bedrijf vertrekt niet alleen uit Stad maar ook uit tien andere Nederlandse steden. Men blijft alleen actief in Amsterdam en Haarlem. Topman Mudzahid Beslija laat aan de NOS weten dat niet alle steden winstgevend zijn. Andere redenen om te vertrekken zijn de uitdijende regelgeving waarbij er verwezen wordt naar de helmplicht. Sinds januari 2023 geldt er ook een helmplicht voor scooters die maximaal 25 kilometer per uur kunnen.

Demografie en geografie

Deelscooters deden ongeveer tien jaar geleden hun intrede. Of ze succesvol zijn in een stad ligt aan verschillende factoren. Naast demografische factoren; twintigers maken vaker gebruik van een deelscooter dan vijftigers, zijn ook geografische aspecten belangrijk. De bedrijven zien dat wanneer een stad dichtbij een andere stad ligt, dat deelscooters gebruikt worden om in de naastgelegen stad te komen.

Regelgeving

Een derde reden die bepalend is of een bedrijf succesvol is, is de regelgeving in een gemeente. Met de komst van de deelscooters is ook de overlast toegenomen van voertuigen die verkeerd geparkeerd staan. Vorig jaar herfst zijn er in Groningen strengere voorwaarden gaan gelden voor de aanbieders. Zo mogen de scooters alleen nog geparkeerd worden in aangewezen parkeerzones, zogeheten digitale hubs. Deze hubs zijn te vinden in de verhuurapps. De aanbieders moeten er voor zorgen dat de voertuigen ook in deze zones komen te staan. Daarnaast zijn de leges voor deelscootervergunningen verhoogd.

“Potentie van de scooters wordt door de regelgeving niet benut”

“Groningen was de beste stad die we hadden, iedere scooter deed wel twaalf ritten per dag”, laat Check-directeur Paul van Merrienboer aan de NOS weten. “Na de invoering van de helmplicht was dat gehalveerd en na de hubs weer gehalveerd. Er is dus vraag naar de scooters, maar de potentie van deelmobiliteit wordt door deze regels niet benut.” Felyx, het bedrijf dat naast Check een vergunning heeft in Groningen, kampt met hetzelfde probleem.

Vergunning

Ook de vergunningen zijn een probleem. Afgelopen herfst maakte de gemeente bekend dat de vergunningen voor deze twee aanbieders verlengt zijn voor een periode van twee jaar. “We schrijven de scooters af in zes jaar”, laat Van Merrienboer weten. “Als een vergunning maar twee jaar duurt en je moet vertrekken, dan moet je je scooters nog vier jaar afbetalen. Investeerders zoeken een bedrijf dat zekerheid biedt en met deze spelregels gaat dat lastig.”