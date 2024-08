Ragnar Oratmangoen verkast van FC naar België

Foto Andor Heij. Euroborg.

Ragnar Oratmangoen vertrekt bij FC Groningen. De Groningse eredivisionist heeft overeenstemming bereikt met FCV Dender EH waardoor de 26-jarige aanvallend ingestelde middenvelder per direct zijn loopbaan kan vervolgen bij de club in de Belgische Pro League.

Oratmangoen kwam in 2022 over van Go Ahead Eagles. Voor Groningen speelde hij 22 officiële wedstrijden. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Fortuna Sittard. Nu maakt hij een permanente overstap naar FCV Dender, dat na drie speelronden op het hoogste Belgische voetbalniveau met 7 punten op de tweede plaats staat. Oratmangoen wordt in België teamgenoot van voormalig FC-keeper Michael Verrips.

In de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen speelde de FC tegen Dender. Het duel eindigde in een 4-4 gelijkspel.