PVV wil maatregelen voor korte en lange termijn tegen verpaupering ‘Gele Loper’

Foto via 112 Groningen

Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk met een duidelijk plan komen om de overlast en de vermeende ‘verpaupering’ van de Gele Loper, het gebied tussen het Groninger Museum en de Vismarkt, een halt toe te roepen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de Partij Voor de Vrijheid.

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de kwestie, naar aanleiding van berichtgeving door DvhN en Stadsblog Sikkom. Daarin wordt gesteld dat de belangrijkste entree van de binnenstad voor trein- en busreizigers, steeds meer het terrein wordt van junks en drugsdealers. Buurtbewoners klagen over toenemende overlast, agressie en criminaliteit en vinden dat de politie en de gemeente er te weinig aan doen.

“Ik ben echt verbaasd over het feit dat de gemeente dit zo uit de hand heeft laten lopen, met alle gevolgen van dien”, stelt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Bewoners zeggen dat de politie amper actie onderneemt als er wat gebeurt en er wordt openlijk gedeald op klaarlichte dag. Ze zien het constant gebeuren, zelfs met handhaving van de gemeente ernaast. Niemand grijpt in. Ze worden amper opgepakt of weggestuurd. Ook junks veroorzaken overlast, dit wordt door horeca-uitbaters bevestigd.”

Het gemeentebestuur heeft al besloten dat de inzet van meer cameratoezicht na de zomer weer hoog op de agenda staat. Camera’s staan al op verschillende plekken in het gebied, maar vanwege de privacyregels moet de gemeenteraad eerst toestemming geven voor meer cameratoezicht. Eerder werden al een samenscholingsverbod ingesteld, het auto- en fietsverkeer geweerd uit de Nieuwstad en ging Café de Madam op slot.

Maar dat is niet genoeg, vindt de PVV. De partij wil een uitgebreid pakket aan maatregelen, zowel voor de korte als de lange termijn. Aan de dealers en junks die nu in de Gele Loper rondhangen, moet volgens de fractie meteen een gebiedsverbod worden opgelegd. Volgens Blauw is het inmiddels ’tien over twaalf’ geworden in de Gele Loper. Onmiddellijk ingrijpen is noodzakelijk, aldus Blauw: “Want het is wachten tot er weer een vechtpartij uitmondt in een schiet- of steekpartij met dodelijke afloop.”