Provincie Groningen heeft laagste aandeel vrouwelijke werknemers van Nederland

Foto Andor Heij

Met net iets minder dan veertig procent is het aandeel vrouwen wat werkzaam is bij de Provincie Groningen het laagst van Nederland.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies van vorig jaar. In de Nederlandse provincies samen is het aandeel vrouwelijke werknemers net geen 47 procent. Maar in Groningen komt het percentage vrouwen, met 39,4 procent vrouwen in dienst, nog niet boven de veertig procent uit.

Binnen de hoogste kaders (leidinggevenden, hogere salarissen) komt Groningen zelfs tien procent lager uit dan gemiddeld. Landelijk is 40,8 procent van de provinciale bestuurders en hogere leidinggevenden vrouw, in Groningen is dat slecht 30,8 procent.

Het aandeel vrouwen binnen de provinciale overheid van Groningen daalde licht (met een half procent) ten opzichte van 2022. Dat terwijl er in de provincie er vorig jaar vijftien procent meer mensen bij kreeg, tegenover 7,4 procent uitstroom van personeel.