ProRail kijkt tevreden terug op spoorstremming: “Op elke vierkante meter gebeurde wel iets”

Foto: Rieks Oijnhausen

ProRail is tevreden over de resultaten die zijn behaald bij de werkzaamheden tijdens de spoorstremming van vorige week tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark.

Dat liet de spoorbeheerder deze week weten in een resumé van de spoorafsluiting, die tot en met afgelopen zondag negen dagen in beslag nam.

Gelijk na de afsluiting van het spoorvak begonnen aannemers met het afbreken van de 130 meter lange hulpbrug, waarmee het noordelijke bouwterrein (aan de kant van het stationsgebouw) tot nu toe werd bevoorraad. Vervolgens kwam ook de grote rode torenkraan in stukken omlaag, met behulp van een andere kaan.

Tijdens de treinstremming is er ook gewerkt aan de stalen constructie van de perronkappen. Verder zijn er funderingspalen in de grond gedraaid voor de historische perronkappen, die later gaan terugkeren op het station. Ook rond de busopstelplaats werd gewerk. Hier is de basis aangebracht voor de fundering van de busonderdoorgang. Daarvoor moesten de sporen tijdelijk worden weggehaald.

“Het was een druk en vol werk deze negen dagen”, laat Bas ten Berge, projectmanager bij ProRail, weten via Groningen Spoorzone. “Op elke vierkante meter gebeurde wel iets. Ik ben zeker tevreden: veel werk dat we nu gedaan hebben, hoeven we volgend jaar niet te doen.” De werkzaamheden van de buitendienststelling zijn inmiddels gereed, dus de treinen rijden weer.”