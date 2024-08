Programma Bommen Berend bekend: met traditionele kermis

Foto: Afke Berger

Over twee weken is het zover: Groningen viert het Ontzet en dat gebeurt dit jaar met de traditionele 8-daagse kermis. Lees in dit artikel meer over het vierdaagse feestprogramma.



Op 28 november 1672 verjoegen de Groningers de Bisschop van Münster, oftewel Bommen Berend en dat wordt elk jaar groots gevierd. Door de verbouwing van de Grote Markt ontbrak de kermis vorig jaar, maar die komt dit jaar weer terug met verschillende attracties. Verder heeft de organisatie een uitgebreid programma gemaakt.

De viering begint op 25 augustus met een gedenkdienst in de Martinikerk, waarbij de slachtoffers van de belegering en het ontzet worden herdacht. 26 augustus vertelt regionaal historicus Jochem Abbes over de geschiedenis van Groningen in de Doopsgezinde Kerk.

Op 27 augustus kunnen Stadjers genieten van een muziekspektakel op de Ossenmarkt met het Noord Nederlands Orkest en de internationale topvocalisten Leonor Amaral en Anneke van Giersbergen. Daarnaast voert in de middag het Bommen Berend Jeugdtheater een toneelstuk op op de binnenplaats van het Museum aan de A.

De laatste dag zijn het afsluitende vuurwerk in de Zuiderhaven, de paardenkeuring op de Ossenmarkt en de Groote Maaltijd in De Akerk. Daarnaast organiseert de Rijksuniversiteit rondleidingen en colleges in het Academiegebouw, waar publicist en presentator Jelle Brandt Corstius ook de traditionele 28-augustus rede voordraagt.

Benieuwd naar het gehele programma? Kijk dan op de website van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, die de festiviteiten organiseert. De meeste activiteiten van Bommen Berend zijn gratis, voor sommige bijeenkomsten is het wel belangrijk om je aan te melden. Meer daarover vind je ook op de website.