Politie zoekt vier mannen na overval op woning Meerpaal

Foto: 112groningen

De politie is op zoek naar vier mannen die een overval hebben gepleegd op een woning aan de Meerpaal in Lewenborg. De overval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, rond 00.30 uur.

Vier mannen drongen de woning van het slachtoffer binnen en bedreigden en mishandelden de 44-jarige bewoner. De man raakte hierbij gewond. Hij is ter plaatse in de ambulance aan zijn verwondingen behandeld.

De vier verdachten zijn na de overval gevlucht in een grijze auto. Het is onduidelijk in welke richting zij zijn gereden. De politie is direct een onderzoek gestart. Zo is er buurtonderzoek verricht en heeft de Forensische Opsporing sporenonderzoek gedaan. Ook is gesproken met getuigen.

Uit onderzoek zal moeten blijken wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest voor de woningoverval. Getuigen en camerabeelden kunnen daarbij een waardevolle bron van informatie zijn. Wie informatie over de overval heeft, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.