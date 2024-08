Politie zoekt naar verdachte rond Hereweg, onder meer met helikopter

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De politie is vrijdagochtend bezig geweest met zoeken naar een verdachte rond de Hereweg. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet.

Dat meldt RTV Noord vrijdagochtend.

Vermoedelijk werd de heli gebruikt om te zoeken naar een verdachte, waarvoor enige tijd eerder een Burgernetmelding werd afgegeven. De man is, zo liet de politie weten via de app, een man van rond de twintig met een donkere huidskleur, geheel getooid in zwarte kleding. De man met gemillimeterd haar droeg mogelijk een donkere bril met een dik montuur.

Via Burgernet riep de politie op de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen wanneer deze wordt gezien.