Politie zoekt getuigen van vernieling regenboogbankje in Ten Boer

Het regenboogbankje in Ten Boer op de dag van de plaatsing. Foto: gemeente Groningen

De politie is op zoek naar getuigen van de vernieling van het regenboogbankje in het Amaliapark in Ten Boer. Het bankje werd op een zondagochtend in juli aangetroffen in een vijver in het park. Agenten deden direct na het incident al onderzoek naar het vandalisme tegen het bankje in het park. Het bankje had eerder al schade opgelopen door brandstichting en besmeuring met verf, maar gemeentemedewerkers hebben alle schade hersteld.

Het bankje was geplaatst op 8 juli, als laatste in een serie van acht bankjes die verspreid door de gemeente staan. Ten tijde van de vernieling stond dit bankje er dus nog maar twee weken. “Een deel van het bankje lag in het water, wat ons doet vermoeden dat er wel wat mankracht voor nodig is geweest,” schrijft de politie. “Wij hopen dan ook dat er mensen zijn die hier meer vanaf weten.”

De regenboogbankjes in de gemeente zijn geplaatst in de aanloop naar Roze Zaterdag. In de weken na de plaatsing werden meer van de bankjes vernield. Het bankje aan de Kerklaan in Haren werd besmeurd met verf en kort daarna uit de grond getrokken en op een rotonde geplaatst. Ook in de Noorderplantsoenbuurt en in Paddepoel werden de bankjes met witte verf toegetakeld.

Wie meer informatie heeft over de vernieling van het bankje in Ten Boer, kan bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een melding doen via Instagram kan ook. Houd bij alle meldingen registratienummer 2024203386 bij de hand.