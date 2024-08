Politie zoekt getuigen van mishandeling op Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die afgelopen donderdag getuige zijn geweest van een mishandeling op de Hereweg.

De mishandeling vond plaats donderdagavond rond 23.30 uur op de kruising met de Helperlinie. “Op deze locatie is een persoon geslagen door iemand op een e-bike of mogelijk een fatbike. Na een korte achtervolging, in de richting van de wijk Helpman, is de verdachte ervandoor gegaan.” De politie is op zoek naar de identiteit van de twee personen die hier iets mee te maken hebben.

“Ben je getuige geweest van dit incident, of heb je iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44.”