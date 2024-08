Politie vindt vuurwapen bij fouilleren 20-jarige Stadjer

Foto: Twitter / Teamchef Gerard de Jonge

De politie is maandag twee vuurwapens op het spoor gekomen tijdens een fatbike-controle op de Vismarkt. Dat meldt politiechef Gerard de Jonge op Twitter. Een bestuurder had één wapen op zak en een tweede wapen werd bij hem thuis aangetroffen.

De bestuurder van de fatbike kon zich niet legitimeren, waarna de politie hem fouilleerde. Daarbij werd een vuurwapen gevonden in een handtasje. Vervolgens is zijn woning doorzocht, waarbij een tweede vuurwapen is aangetroffen.

De verdachte is op dit moment ingesloten en wordt verhoord.