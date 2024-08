Politie vindt inbreker in bed van bewoners

Foto: Jörn Heller via Pixabay

Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag een inbreker op heterdaad betrapt in een woning aan de Westerhavenstraat, ondanks een slechte poging zich te verstoppen.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum werd de politie getipt over de inbraak door de bewoners. Via een deurbel-camera zagen ze hoe een man rommelde aan de voordeur.

Eenmaal ter plaatse gingen agenten de woning binnen en doorzochten het pand. In een bed lag een mensvormige bult onder de lakens. Het bleek de inbreker te zijn, die zich probeerde te verstoppen.

De inbreker, een 26 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd ingerekend. Agenten hebben (nog) geen buit gevonden.