Politie houdt drietal aan in Oosterstraat met wapens en drugs: ‘Ik ga op stap en neem mee’

Foto: Wijkagent Priscilla Eekhof via Instagram (@wijkagent_dehoogte_oranjewijk)

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag drie jongemannen uit Groningen aangehouden voor wapen- en drugsbezit, nadat camera’s in de binnenstad hen snapten.

Volgens wijkagent Priscilla Eekhof was op camerabeelden in de Papengang te zien hoe de drie mannen ‘iets’ aan elkaar overhandigden. Agenten besloten een kijkje te nemen en hielden de jongemannen staande in de Oosterstraat.

De drie jongens (twee van 21 en één van 26, allen uit Groningen) bleken inderdaad verboden waar bij zich te hebben, vertelt teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum: een stanleymes, een keukenmes, pepperspray, hennep en harddrugs.