Politie: “Bewoner bij beroving in woning Parkweg mishandeld, op zoek naar getuigen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De bewoner van de woning aan de Parkweg, waar zaterdagavond een beroving plaatsvond, is mishandeld. Dat laat de politie zondag weten. Men is op zoek naar getuigen.

“Het incident vond plaats rond 21.35 uur”, meldt de politie. “Wij ontvingen een melding van een mogelijke overval bij de woning. Uit ons onderzoek is gebleken dat twee personen zich kort daarvoor meldden aan de deur. Vrijwel direct werd het slachtoffer in diens woning mishandeld. De persoon hoefde uiteindelijk niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Na de mishandeling hebben de twee verdachten de woning doorzocht en zijn vervolgens met een buit vertrokken.”

Bij de politie is er nog veel onduidelijkheid over de aanleiding. “Wij doen onderzoek in deze zaak. We zijn in gesprek met het slachtoffer. Maar we kunnen de hulp van buurtbewoners goed gebruiken. Heb je bijvoorbeeld camerabeelden van een deurbel, dashcam of beveiligingscamera? Of heb je zaterdagavond rond 21.30 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Parkweg, dan komen we graag in contact met je. Ook als je zelf denkt dat de informatie onbelangrijk is, dan horen wij graag van je.” De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900 88 44. Mensen kunnen zich ook online melden met hun informatie via deze website.