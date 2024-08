Petitie om marktkramen op hun plaats te behouden passeert de 2.000 handtekeningen

Een oliebollenkraam wordt op de Grote Markt geplaatst. Archieffoto: Rieks Oijnhausen

De petitie die eind juli gestart werd om marktkramen in de binnenstad op hun plek te kunnen laten staan heeft de 2.000 handtekeningen gepasseerd. In september worden de handtekeningen overgedragen aan de gemeenteraad.

Aanleiding voor de petitie is een plan van de gemeente. Zij willen dat de kramen tussen 22.00 en 05.00 uur verdwijnen van de marktpleinen in de binnenstad. Dit betekent dat marktkraamhouders aan het einde van hun werkdag de kraam moeten afbreken om deze de volgende dag weer op te bouwen. De gemeente wil dit graag omdat de kramen een veiligheidsrisico vormen tijdens uitgaansavonden. Ook staan de kramen in de weg bij het schoonmaken van de pleinen en bij evenementen en demonstraties.

“Er lekker rond kunnen struinen”

“Geen van ons heeft zelf een kraam waarmee we op de markt staan”, lieten Joke en Annette eerder aan OOG weten. Samen hebben zij de petitie opgestart. “Dat wat ons aan de markt bindt is dat wij bezoekers zijn. De aanwezigheid van de marktkramen, daar genieten wij van. Het kleine, er lekker rond kunnen struinen, het gewone. In de petitie noemen wij heel specifiek bloemenkraam Bolt. Bolt staat al sinds 1987 in de binnenstad. Wist je dat zij de vereniging Humanitas steunen? De kramen van deze marktkraamhouders hebben de Stad de afgelopen decennia veel gebracht en gegeven. En nu hebben zij onze hulp nodig.”

“Kleine ondernemers koesteren”

Aanvankelijk was het doel van de petitie op 1.000 handtekeningen gesteld. Joke en Annette: “Ons verzoek is heel duidelijk. Wij willen dat de kramen kunnen blijven staan in het centrum. Daarnaast willen we ook het punt van tafel waarbij er gezegd wordt dat dit hele beleid over twee jaar geanalyseerd wordt, waarbij er dan mogelijk nieuwe regels zullen volgen. Wij vinden dat je deze kleine ondernemers moet ondersteunen. Dat je het moet koesteren. Juist deze ondernemers maken onze stad uniek.” Het CDA heeft naar aanleiding van de petitie laten weten dat zij de kwestie opnieuw op de agenda willen zetten.