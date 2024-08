Petanqueclub Près le But verwelkomt 100ste lid: ‘Dit is een fantastisch spelletje!’

Foto: Wouter Holsappel

Un petit peu de France au parc de la ville. Oftewel, een klein beetje Frankrijk in het Stadspark. Petanqueclub Près le But verwelkomde vorige week hun honderdste lid.

De petanqueclub bestaat volgend jaar al ruim 45 jaar en is gevestigd in het Stadspark. Voor de coronapandemie had de vereniging rond de 120 leden, maar dit aantal viel flink terug. “We zitten weer in de lift”, vertelt Frans Festen, bestuurslid bij Près le But. “Dat is reden voor een feestje, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn. We willen een mooie en grote vereniging zijn voor heel Groningen en omstreken.”

“Kijk eens om je heen. We zitten op een prachtige plek in de stad”, vervolgt Festen. “Dat je buiten met mensen samen kan zijn, dat is heel belangrijk.” Toch zijn veel leden ook zeer fanatiek. “Ja, dat hoort erbij. Je speelt allemaal om te winnen en probeert om je boules zo dicht mogelijk bij je butje te leggen. Er zijn mensen die altijd ontzettend gemotiveerd zijn om te winnen.”

Lies van der Meulen is het 100ste lid van Près le But. Bron: Eigen foto.

Een van die leden is Dick, die ook wedstrijden speelt. “Iedereen kan het doen”, zegt Dick. Je koopt een setje ballen voor zeventig à tachtig euro en gaat spelen. Die ballen gaan ook tien jaar mee. Je gaat hier lekker zitten en neemt een wijntje, ijsje en gaat lekker zitten. En als het regent, dan kom je niet”, grapt hij.

“Jonge leden van 14 tot twintig kunnen het doen, maar ook tot hoge leeftijd”, zegt Festen. “Ons oudste lid is 94 jaar. Het is prachtig om te zien dat die mensen nog bewegen op de baan en plezier hebben. Er zijn mensen die hier elke speeldag naartoe komen. Er zijn heel veel vriendschappen ontstaan. We krijgen nieuwe leden erbij en proberen hen mee te nemen in het clubgebeuren.”

Op 17 en 18 augustus vinden in het Stadspark de Martini Masters plaats. Hierbij kunnen spelers zich onder andere kwalificeren voor de NJBB Masters, een landelijke wedstrijd van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.