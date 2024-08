Perseïden kijken met sterrenkundige bij Beijumerbos: “Dertig vallende sterren per uur”

Foto: mLu.fotos from Germany - Perseids 2015 - Compilation 1 (All in One), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42351494

De aarde trekt deze dagen door de Perseïden-meteorenzwerm. Dit zorgt er voor dat we deze nachten flink wat vallende sterren kunnen zien. Sterrenkundige Jeffrey Bout is in de nacht van maandag op dinsdag bij het Beijumerbos te vinden waar belangstellenden aan kunnen schuiven.

Hoi Jeffrey! Wat ga je in de nacht van maandag op dinsdag doen?

“Dinsdagavond wil ik vanaf 22.30 uur bij het kunstwerk van Gjalt Blaauw bij het Beijumerbos gaan staan. Ik neem mijn grote sterrenkijker mee. En het is de bedoeling om samen, met mensen die het ook interessant vinden, de meteoren van de Perseïden te bekijken. Deze locatie is op zich redelijk donker. Niet zo donker als bij Lauwersoog of op het platteland. Maar het is een prima plek om de vallende sterren te kunnen zien. Het voordeel van deze locatie is dat het het voor veel inwoners uit Stad makkelijk te bereiken is. Mensen die in de auto komen kunnen hun voertuig parkeren op het parkeerterrein tegenover boerderij Rietland.”

Is er ook een reden dat je bewust voor het tijdstip 22.30 uur kiest?

“De Perseïden zijn dit jaar goed te zien omdat de man geen storende factor is. De maan gaat namelijk rond 23.30 uur onder. Door om 22.30 uur te beginnen hebben mensen toch nog de mogelijkheid om via de grote sterrenkijker even naar de maan te kijken. Dat is ontzettend leuk. Daarnaast is in deze periode de planeet Saturnus te zien. Saturnus is ook zo goed te zien dat je de schaduw van de ringen op de planeet goed kunt waarnemen. Jupiter en Mars zijn deze periode ook zichtbaar, maar zij verschijnen pas later in de nacht. Dan ben ik niet meer aanwezig.”

Dus eigenlijk presenteer je een hele mooie mogelijkheid om sterren te kijken waarbij mensen ondertussen van alles krijgt uitgelegd van een sterrenkundige?

“Klopt. Ik vind het leuk om er over te vertellen. En ook om mensen de mogelijkheid te bieden om met een grote sterrenkijker het heelal in te laten kijken. Want met een beetje geluk gaat het ook lukken om de Ringnevel te bekijken. Deze planetaire nevel bevindt zich in het sterrenbeeld Lier. Als de hemel donker genoeg is, is de Ringnevel met een gewone verrekijker of kleine telescoop gemakkelijk te zien te midden van de sterren Sulafat en Sheliak.”

In hoeverre is het in de nacht van maandag op dinsdag de moeite waard om sterren te gaan kijken?

“Je hebt een mooi spreekwoord. Dat luidt: voor niets gaat de zon op. Dat geldt ook voor de sterrenhemel. Wat we te zien krijgen is prachtig. Hoe vaak ik het ook al gezien heb, het blijft mooi. Vanaf 23.30 uur krijgen we ongeveer dertig vallende sterren per uur te zien. En je kunt het op elke plek gaan bekijken, zolang het er maar donker genoeg is. In de stad is het vanwege het vele kunstlicht moeilijker. En daarnaast is het belangrijk dat je vanaf je locatie een zo’n breed mogelijk zicht hebt op de hemel. Dus ga niet in een bos zitten. En wanneer mensen voor mijn locatie kiezen dan krijgen ze ondertussen van alles uitgelegd. En iedereen is wat dat betreft ook welkom: van jong tot oud.”

Moet je ook ergens rekening mee houden?

“Als je gaat kijken dan is het slim om een lig- of tuinstoel mee te nemen. Of een kleed dat je op de grond kunt leggen. En je moet niet vergeten om iets warms aan te trekken. Tijdens de nachten kan het best wel wat frisjes worden. En wat ik al zei: zorg er voor dat je een goed zicht hebt op de hemel. Ik las afgelopen dagen berichten dat geadviseerd wordt om vooral een bepaalde richting uit te kijken. Maar dat klopt niet. De Perseïden komen van alle kanten.”

De weersomstandigheden lijken ook heel goed uit te gaan pakken …

“Ja, fantastisch. Op dit moment lijkt het helemaal mee te gaan zitten. De maan gaat aan het einde van de avond onder, waardoor dit licht geen storende factor is. En de nacht lijkt volledig helder te gaan verlopen. Dat is heel mooi voor iedereen die dit wil gaan bekijken.”

Er zijn al verschillende facetten voorbij gekomen. Maar het zo zou maar kunnen dat er nog een natuurverschijnsel te zien zal zijn …

“Ja. Het noorderlicht. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik dit nog nooit gezien heb. Het staat wel op mijn wensenlijstje. En het zou inderdaad kunnen. Er is behoorlijk wat activiteit op de zon. Zonnestormen zijn onderweg en zouden deze dagen voor noorderlicht kunnen zorgen. Dat zou wel een heel mooi cadeautje zijn. Oh, en om van de mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 20 september organiseer ik een sterrenkunde-kindercursus in het Forum die speciaal bedoeld is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Meer informatie over deze activiteit vind je op deze website.