Perseïden in aantocht: “Verwachting ziet er goed uit”

Foto: mLu.fotos from Germany - Perseids 2015 - Compilation 1 (All in One), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42351494

Over ruim een week wordt het hoogtepunt van de Perseïden verwacht. Volgens Weeronline zullen er dan zo’n 85 meteoren per uur te zien.

De pieknacht vindt plaats in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 augustus. Ook in de nachten voorafgaand en daarna zijn er vallende sterren zichtbaar. “Tot dusver is het dit jaar karig gesteld met het aantal vallende sterren”, laat Weeronline weten. “Weliswaar zijn er wel wat vallende sterren te zien geweest, maar het aantal per uur was relatief klein. Tijdens de jaarlijkse Perseïdenzwerm gaat dit veranderen.”

“Kans is groot dat we vallende sterren te zien zullen krijgen”

De vraag is of we de vallende sterren ook echt gaan zien. Twee jaar geleden waren ze nagenoeg niet zichtbaar vanwege volle maan. “Dit jaar gaat de maan niet storen. Op donkere locaties zijn er naar verwachting veel vallende sterren te zien. Welk weer we volgende week zullen hebben is nu nog lastig te voorspellen, maar de verwachting ziet er wel positief uit. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we dan te maken hebben met brede opklaringen. De kans is dan ook groot dat we de vallende sterren te zien zullen krijgen.”

“Hoge valsnelheid”

Om de meteoren goed te kunnen zien raadt Weeronline aan om naar een donkere plek te gaan. “Als je van plan bent om er op uit te gaan, dan kun je het beste gaan kijken tijdens een heldere nacht tussen 9 en 17 augustus in oost- tot noordoostelijke richting. Het beste moment om te kijken, met de meeste vallende sterren per uur, is op dinsdag 13 augustus om 04.00 uur. De valsnelheid van de Perseïden is zeer hoog: bijna 214.000 kilometer per uur.”