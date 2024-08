Pelgrimswandeling tijdens Open Monumentendagen door binnenstad

Foto: Sebastiaan Scheffer

Tijdens het Open Monumentenweekend is het op zondag 15 september mogelijk om een pelgrimswandeling door de binnenstad te maken. De route voert langs verschillende locaties.

Wie aan pelgrimeren denkt, zal al snel aan pelgrimsroutes naar Rome en Santiago de Compostella denken. Maar ook in Groningen vind je pelgrimsroutes: in totaal meer dan 2.500 kilometer. “Het thema van de Open Monumentendagen dit jaar is Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”, laat Peter Dijkstra van de stichting Pelgrimeren in Groningen weten. “Een pelgrimsroute past uitstekend in dat thema. We beginnen en eindigen de route in het Pelstergasthuis. Onderweg gaan we langs de vele overblijfselen van het religieus erfgoed in de binnenstad met een wandeling van 3.5 km.”

Op de route komen het Pelstergasthuis en de Martinikerk uitgebreid aan de orde. De Martinikerk was vanaf ongeveer 1220 een belangrijke pelgrimslocatie. Bij het altaar voor Johannes de Doper werd na diens overlijden een reliek van de heilige bewaard, namelijk een arm. Rond het reliek werden jaarlijks plechtigheden gehouden, waarvoor een aflaat (een soort kwijtschelding, red.) van veertig dagen werd toegekend. Met name die aflaat zorgde voor een constante stroom pelgrims naar Groningen. “Tijdens de pelgrimswandeling zijn de locaties exclusief alleen voor deelnemers geopend. Ook komen refugia van kloosters, oude kloostergebouwen en andere gasthuizen aan de orde tijdens deze bijzondere pelgrimswandeling.”

De pelgrimswandeling wordt georganiseerd door het Pelstergasthuis, de Martinikerk en de Stichting Pelgrimeren in Groningen. Deelname kost 7,50 euro. Meer informatie vind je op deze website.