Partijenverkoop De Korenbeurs aan Haddingestraat sluit na 46 jaar de deuren: ‘Dit doet hartstikke zeer’

Foto via De Korenbeurs

Na 46 jaar gaan de deuren van partijenverkoop De Korenbeurs dicht. Door corona, stijgende prijzen, personeelstekort, verslechterde bereikbaarheid en jongere klanten die anders winkelen, kan de winkel aan de Haddingestraat niet meer open blijven. En dat is, zowel voor het personeel als de schare trouwe klanten, een hard gelag.

‘Gezamenlijk verlies, ook voor de binnenstad’

“Het is verschrikkelijk,” vertelt Karst Leemburg, bedrijfsleider bij De Korenbeurs. “We zijn een familiebedrijf en dit doet hartstikke zeer, niet alleen voor de eigenaar maar ook voor het personeel. Ik word er echt verdrietig van dat een bedrijf, dat zo’n begrip is in de stad, moet sluiten. Ook voor onze trouwe klanten. Sommige mensen komen wel twee, drie keer per week om even te struinen wat nieuw is. Om nu uit te moeten leggen dat de winkel dicht gaat, is echt niet leuk. We krijgen veel reacties van ‘wat jammer’ en ‘hoe moet dit nou’. Dat doet je wat. Het is een gezamenlijk verlies, ook voor de binnenstad.”

‘Nieuwe winkelen heeft ons ingehaald’

De oorzaak voor de sluiting van De Korenbeurs ligt volgens Leemburg aan verschillende omstandigheden, waaronder de corona-pandemie, de verslechterde bereikbaarheid, personeelstekort en stijgende kosten: “We zijn een snuister-winkel en dat trekt voornamelijk een ouder publiek. Door de verbouwing van de ringweg is de bereikbaarheid verslechterd en het weren van de bus heeft ook parten gespeeld. Dat hoor ik van meer ondernemers. Daar komen ook de reclamebelasting en de aankomende emissieregels bij.”

Maar Leemburg stelt dat de winkel eigenlijk steeds minder levensvatbaar is geworden na de corona-pandemie, waardoor het ‘nieuwe winkelen’ grip heeft gekregen op de consument.

“We zijn nooit meer op het oude niveau gekomen van voor corona”, vervolgt Leemburg. “Onze winkel hier is natuurlijk het oude winkelen en daar hebben wij last van. Je ziet een verandering optreden bij klanten. Je hebt de ‘wij-klant’ en de ‘ik-klant’. De ‘wij-klant’ was een gezellige winkelaar, die ook nog even een kopje koffie ging drinken en overal even snuisterde. Maar de ‘ik-klant’ is anders. Die kijkt op internet naar de prijs en zoekt uit waar hij het goedkoopst kan krijgen wat hij of zij wil, of dat nou in een winkel is of online. Dat is het nieuwe winkelen. Dat is wat je ook hoort op meer plekken in de winkelstraten. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen en daar heb je gewoon mee te maken.”

Einde aan 46 jaar snuisteren

De komende maanden doet de winkel de voorraad nog van de hand met een opheffingsuitverkoop. Dat gaat volgens Leemburg nog een paar maanden duren. De winkel is inmiddels 46 jaar gevestigd in de binnenstad, vertelt Leemburg. “We zijn ooit in de Korenbeurs begonnen. Dat was eerst tijdelijk, met een vergunning voor zes weken. Maar dat werd 12,5 jaar. Daarom heten we ook nog steeds De Korenbeurs. Toen het pand aan de Vismarkt werd overgenomen en we daar echt weg moesten, vonden we een plekje aan de Haddingestraat.”

De Korenbeurs, nu gerund door eigenaar Yde Kooistra (de zoon van de oprichter van de winkel) is volgens Leemburg nog steeds een echt familiebedrijf: “We zijn een begrip en een soort buurtfunctie in de binnenstad: het verfje, het schroefje, het moertje. Daarom is het echt heel zuur nu te moeten zeggen: het kan niet meer. Ik werk hier nog geen 46 jaar als bedrijfsleider, maar zo voelt het wel. Ik moet nu, na zo’n lange tijd, op 62-jarige leeftijd weer op zoek naar iets anders. Ook het andere personeel moet nu op zoek naar een nieuwe plek. Dat maakt ons heel, heel verdrietig.”