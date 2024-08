Paradigm Festival van start op Suikerunieterrein

Het Paradigm Festival in 2018. Foto: Erick Bakker

Op het voormalige Suikerunieterrein is zaterdag in het begin van de middag het Paradigm Festival van start gegaan. Tot en met zondag treden er een keur aan techno- en houseartiesten op.

De line-up bestaat uit optredens van onder andere Bambounou, Forest Drive West, Kia en Luke Slater. De optredens hebben duidelijke invloeden uit de Berlijnse technoscene. De link met Duitsland is ook niet vreemd. Paradigm, dat sinds 2011 bestaat, ontstond een jaar eerder tijdens een busreis naar Berlijn. In de bus bevonden zich allerlei mensen uit de muziekindustrie. Tijdens de reis is het idee ontstaan om een festival in Groningen op te zetten. De eerste edities werden gehouden in een loods aan de Helsinkistraat. Sinds 2016 heeft men een plek op het Suikerunieterrein.

Breien

Duurzaamheid is bij het festival een belangrijk speerpunt. De afgelopen zijn er diverse duurzame innovaties doorgevoerd. Hoe belangrijk het is wordt duidelijk gemaakt met een kunstinstallatie van Agnes Bakker die dit weekend te zien is op het terrein. In 2015 is Bakker begonnen met het project ‘Breien met Agnes’, waarbij ze het gesprek aan gaat over plastic afval. Mensen worden uitgenodigd om mee te breien. Sindsdien hebben al meer dan duizend mensen meegebreid.

Duurzame bioplastic bekers

Ook op andere manieren is duurzaamheid zichtbaar. Zo wordt er dit weekend gewerkt met duurzame bioplastic bekers. “Hardcups werden tot voorkort alleen nog maar gemaakt van fossiele plastics, waardoor deze bekers alsnog een grote voetafdruk achterlieten in het milieu”, laat Paradigm weten. “Vorig jaar is daar verandering in gekomen. Een bedrijf heeft in Friesland een fossiel vrije, biobased, geproduceerde hardcup geproduceerd. Wij zijn het eerste grotere festival dat volledig overstapt op de bekers.” De bekers zijn herbruikbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Wanneer ze in de natuur terecht komen, zullen ze volledig afgebroken worden waarbij het leidt tot nieuwe voedingsstoffen voor de natuur.

Het Paradigm Festival duurt tot zondagavond 23.00 uur.