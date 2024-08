Paradigm Festival stapt over op fossielvrije hard cups

Het Paradigm Festival viel dinsdagavond in de prijzen tijdens Popgala Noord. Foto: Erick Bakker

Het Paradigm festival heeft een duurzame innovatie doorgevoerd. Het festival voor dance en elektronische muziek, dat komend weekend op de Suikerzijde plaatsvindt, heeft de hardcups vervangen door Happy Cups.

Hardcups werden tot voor kort enkel gemaakt van fossiele plastics, waardoor ze alsnog een grote footprint achterlaten op het milieu. Vorig jaar werden in Friesland de Happy Cups ontwikkeld. Dat is een fossielvrije, biobased geproduceerde hardcup. Paradigm is het eerste grotere festival in Nederland dat volledig overstapt op de Happy Cups.

De beker wordt gemaakt van biopolymeer (PHA). PHA wordt gewonnen uit organisch materiaal, zoals gerecyclede plantaardige oliën. Bacteriën voeden zich met deze materialen, waardoor biopolymeer ontstaat. In tegenstelling tot PLA is PHA een echt biologisch afbreekbaar product. Happy Cups zijn herbruikbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Wanneer ze in de natuur terechtkomen, breken dezelfde bacterie hen volledig af, tot voedingsstoffen voor de natuur.

Paradigm is al sinds 2016 zijdelings betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Happy Cups. De tests en ontwikkelfases van de beker hebben ruim 9 jaar in beslag genomen. Een jaar geleden kwam het nieuws dat de beker definitief in productie gaat. Platform GROENN (Groene Evenementen Noord Nederland) heeft geholpen bij de totstandkoming van de samenwerking met Paradigm en adviseert ook andere festivals uit Noord-Nederland om met de Happy Cup te gaan werken.