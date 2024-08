Foto: 112 Groningen

De politie doet sinds dinsdagochtend onderzoek in een woning aan het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk, waar een overleden persoon is aangetroffen.

De persoon is rond 10.30 uur aangetroffen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niets te zeggen is over de omstandigheden waaronder de persoon is overleden. Later op de dinsdag moet daarover meer duidelijk worden.