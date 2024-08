Oproep om aanvragen voor playgrounds te doen: “We vragen mensen om met ideeën te komen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Eén van de succesverhalen deze Olympische Spelen is het goud dat Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong behaalden bij het 3×3-basketbal. Een relatief onbekende sport, maar als het aan de fracties van GroenLinks en D66 ligt komt daar verandering in.

“Ik ben op dit moment op vakantie maar wanneer ik WiFi of goed mobiel bereik heb, dan probeer ik zoveel mogelijk van de Olympische Spelen te volgen”, vertelt Jim Lo-A-Njoe van D66. “Het 3×3-basketbal heeft mijn partij, als onderdeel van de urban sports, al een tijd hoog op de agenda staan. Dit omdat we zien dat juist deze nieuwere sporten de interesse hebben van veel jongeren en ook steeds meer volwassenen. Dat geldt overigens ook voor een aantal sporten die niet direct tot de urban-familie horen. Bijvoorbeeld padel, trailrunnen, mountainbiken en bootcamp. Wat deze sporten gemeen hebben is dat je ze niet in verenigingsverband hoeft te beoefenen: het kan op een alternatieve wijze georganiseerd worden. Door ondernemende sportaanbieders bijvoorbeeld. Of door communities die zichzelf draaiende houden.”

3x3NL Tour op Grote Markt

Aanleiding voor het gesprek met Lo-A-Njoe is behalve de gouden plak op de Olympische Spelen, de 3x3NL Tour die enkele weken geleden plaatsvond op de Grote Markt. Ruim tweehonderd deelnemers, verdeeld over 55 teams, gingen met elkaar de strijd aan om een plekje te bemachtigen in de nationale finale. Bij 3×3 spelen er twee teams van drie spelers tegen elkaar op een half basketbalveld met één basket. De organisatie achter het event sprak de hoop uit dat het de komende jaren uit kan groeien tot een groot meerdaags evenement met tribunes. Lo-A-Njoe ziet dat ook zitten. Sterker nog, via sociale media riep hij wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport om op er werk van te maken. Volgens de politicus verdient Groningen zo’n evenement.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Kleine playgrounds passen perfect in wijken en dorpen waar de ruimte beperkt is”

Maar dat is niet het enige. De politicus denkt dat het ook heel verstandig is om het beoefenen van deze sporten van onderop aan te moedigen. “Wat je wilt is dat initiatieven voor deze urban playgrounds door wijken en communities opgepakt gaan worden. Als ik door de stad fiets dan kom ik regelmatig plekken tegen waarvan ik denk, hier zou ruimte zijn voor een klein sportveldje en daar zou je een 3×3-veldje in kunnen passen. Kleine playgrounds passen perfect in wijken en dorpen waar de ruimte beperkt is. Denk bijvoorbeeld aan de oude stadswijken. Uit onderzoek is gebleken dat er in deze wijken bijzonder weinig ruimte en gelegenheid is om in beweging te komen. Vooral voor 12+-ers en jongvolwassenen pakt dit nadelig uit.”

“Niet van bovenaf opleggen”

Lo-A-Njoe heeft daarom met zijn collega Peter Swart van GroenLinks de handschoen opgepakt: “Wat we doen is dat we mensen willen oproepen om met aanvragen voor playgrounds te komen voor in hun wijk of dorp. Wij vinden niet dat je dit van bovenaf op moet leggen. Het moet vanuit de wijk, buurt of dorp komen. Komende herfst gaan we dit verder oppakken. Zo willen we een open inloopavond organiseren voor bewoners die willen aanhaken. Ook willen we op zoek gaan naar ambassadeurs in de stadswijken.”