Oproep levert diverse lampenkappen op voor Noorderzon: “We kunnen er nog meer gebruiken”

Een oproep afgelopen week om oude lampenkappen in te leveren bij het Noorderzon Festival heeft al een mooie verzameling opgeleverd. Maar volgens Lynn Zwartsenburg van het festival is er nog meer welkom.

Hoi Lynn! Hoe gaat het met de inzameling?

“Afgelopen woensdag hebben we de oproep gedaan. Verschillende media hebben dit opgepakt. En er is gehoor aan gegeven. Bij ons kantoor zijn de afgelopen dagen zeker tien mensen langs geweest om lampenkappen te brengen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Als organisatie hadden we zelf ook al tientallen kappen verzameld. Maar we kunnen er nog zeker meer gebruiken.”

Jullie willen de kappen gebruiken voor een project hè?

“Klopt. En dat is niet helemaal nieuw. Vorig jaar hebben we ook gewerkt met lampenkappen. Maar Noorderzon is een groot festival. Wil je echt iets neerzetten dan heb je een groot aantal nodig om het op te kunnen laten vallen. Vorig jaar was het eigenlijk net niks. Maar omdat we het wel een super leuk idee vinden doen we dit jaar een nieuwe poging waarbij we het groter willen maken.”

Dit project gaat gerealiseerd worden op de Speelweide hè?

“Klopt. Bij elke editie van het festival lichten we het plantsoen op zijn mooist uit. Daarbij maken we gebruik van kilometers led-priklicht. Door met oude lampenkappen te gaan werken denken we dat we het nog mooier kunnen maken. Dat we er een hele mooie sfeer neer mee kunnen zetten. Daarom zijn we op zoek naar zoveel mogelijk oude lampenkappen. Dus mocht je thuis op zolder of in je schuur nog van deze kappen hebben liggen, waarbij je ze nergens meer voor gebruikt, geef ze aan ons, zodat wij de kappen opnieuw kunnen laten stralen.”

Wel gelden er een aantal eisen?

“De kap moet een ring hebben waar de lamp in gedraaid kan worden om de kap vast te zetten. Daarnaast moet de kap goed genoeg zijn om te gebruiken als decoratie. We zijn dus niet op zoek naar kappen die kapot, beschadigd of ernstig versleten zijn. Ze moeten gepresenteerd kunnen worden.”

Ik moet ook even denken aan kringloopwinkels. Hebben jullie daar ook contact mee gezocht?

“Daar hebben we zeker aan gedacht. Maar voor zulke winkels is dat lastig. Ze kunnen natuurlijk ons de kappen schenken. Maar dan zitten ze met een lamp zonder kap. Daarmee wordt het voor hun een onverkoopbaar product. Maar het is altijd nog een optie om met deze winkels contact te zoeken, om te kijken wat er mogelijk is, om het project tot een succes te maken.”

Mensen die een lampenkap op zolder hebben liggen en het Noorderzon Festival willen helpen, zijn van dinsdag tot en met donderdag, tussen 12.00 en 15.00 uur, welkom bij het kantoor aan de Noorderbuitensingel 11. Mocht dit qua tijdstip lastig zijn, dan kan er ook een mail worden gestuurd naar dit adres. Het Noorderzon Festival begint op 22 augustus.