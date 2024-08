foto: Tuppus / Flickr.com

Er is opnieuw een negatief zwemadvies afgegeven voor het strand De Lijte aan de Meerweg in Haren aan het Paterswoldsemeer.

Volgens de provincie is er blauwalg aangetroffen. Dat was eerder ook al het geval, maar later werd het zwemwater weer goedgekeurd. Blauwalg kan zorgen voor huidirritatie of maag- en darmklachten.

Ook in de Hoornse Plas is blauwalg aangetroffen, maar daar gold al een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk.