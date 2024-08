Operatie Ring-Zuid kan dagje korter: vernieuwde zuidelijke ringweg gaat volgende week zondag al open

Foto: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Aanpak Ring-Zuid dacht tot nu toe dat de vernieuwde zuidelijke ringweg pas op maandag 2 september open kon voor verkeer. Maar mooi weer, extra inzet van personeel en materieel en strak plannen zorgen ervoor dat de ringweg, inclusief het gehele nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging, al op zondag 1 september open kan.

Operatie Ring-Zuid zit nu nog in de zogenaamde ‘fase 4’, met een volledige afsluiting van de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en het knooppunt Euvelgunne. Fase 4 eindigt op de zaterdagavond van 31 augustus. Dan is het Julianaplein helemaal afgesloten in alle richtingen, net als de zuidelijke ringweg.

Die afsluiting zou eigenlijk tot en met de maandagavond erna duren. Maar, zo stelt Aanpak Ring-Zuid, dat kan inmiddels in 24 uur minder tijd. De inzet van extra personeel en materieel en het optimaliseren van de planning maken dat mogelijk. “Ook heeft het mooie weer van de afgelopen weken eraan bijgedragen dat de werkzaamheden voorspoedig zijn verlopen”, stelt de organisatie achter de grote ombouw van de ringweg. “De gezamenlijke inspanning om fase 5 in te korten, leidt tot het beperken van verkeershinder in het laatste weekend van Operatie Ring Zuid.”

De afsluiting van de zuidelijke ringweg duurt nu dus tot zondagavond 1 september om 20.00 uur. Dan gaat de nieuwe zuidelijke ringweg direct open, na een weekend met allerlei feestelijke activiteiten. Alleen de afrit voor verkeer vanuit Drachten naar Groningen-centrum wordt niet op de bewuste zondagavond opengesteld. Deze afrit sluit aan op de Brailleweg en die nog opnieuw moet worden ingericht. De planning is dat deze afrit eind september 2024 open gaat.