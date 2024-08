Openingshandeling ring zuid te volgen via livestream

Foto: Joris van Tweel

De officiële openingshandeling van de vernieuwde zuidelijke ringweg is alleen toegankelijk voor genodigden, maar is voor iedereen te volgen via een livestream.

De handeling vindt plaats op zondagavond 1 september tussen 17 uur 30 en 18 uur 30. Hoe die er uitziet, wordt nog even geheim gehouden. Wel is duidelijk dat de handeling wordt gevolgd door de RingParade: een stoet voertuigen die als eerste door de verdiepte ligging rijdt. Zondagavond vanaf ongeveer 20.00 uur wordt de ring zuid stap voor stap opengesteld voor het autoverkeer.

De handeling is het slotstuk van het Openingsweekend De Ring is Rond. Op vrijdag en zaterdag is er een Ring Festival in MartiniPlaza. Daar kun je van alles te weten komen over de aanpak van het project: vrijdag van 10 tot 19 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur.

Die zaterdag tussen 10 en 16 uur kun je in alle rust wandelen over de ringweg, tussen het Julianaplein en het Europaplein.