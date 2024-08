Openbaar vervoer gaan 11 september actievoeren voor regeling zwaar werk

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Op woensdagochtend 11 september staat het openbaar vervoer in het hele land stil van 04.00 tot 08.00 uur in de ochtend. Werknemers voeren dan actie voor een betere regeling voor zwaar werk.

CNV-onderhandelaar Sijtze de Bruine: ‘De vakbonden, CNV en FNV, roepen alle werknemers in het openbaar vervoer op om die woensdagochtend mee te doen aan de actie. We willen met elkaar een stevig signaal geven aan de politiek, dat een betere én blijvende regeling voor zwaar werk nodig is. Werknemers met een zwaar beroep moeten weten waar ze aan toe zijn en erop kunnen rekenen dat ze eerder kunnen stoppen met werken.’ In het openbaar vervoer werken relatief veel oudere werknemers.

Volgens de vakbonden is de actie nodig omdat de huidige Regeling Vervroegd Uittreden eind volgend jaar afloopt en onderhandelingen over een permanente regeling tot nu toe niets hebben opgeleverd. Ook in andere sectoren en bedrijven komen werknemers in actie. De werkgevers in het openbaar vervoer, verenigd in de VWOV, ondersteunen deze actie – ook zij willen dat de regeling wordt voortgezet.

De actie betekent dat in vrijwel het hele land op woensdagochtend 11 september tussen 4.00 en 8.00 uur geen bussen, treinen en trams zullen rijden. Alleen de stadsvervoerders GVB, HTM en RET rijden die ochtend nog; zij voeren namelijk een dag eerder actie.