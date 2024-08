Ontdek het eten uit Groningen tijdens een van de fietsroutes

Foto: IVN

Duurzaam Groningen is het platform waar alles op het gebied van duurzaamheid samenkomt binnen de gemeente Groningen. Daarover vertelt communicatie – adviseur Elly Bernard iedere derde dinsdag van de maand in het radioprogramma de OOG Ochtendshow. Deze week kunnen we eten uit Groningen ontdekken tijdens diverse fietsroutes en leren hoe we zelf een moestuin onderhouden.

Elly vertelt ons hoe we al fietsend ontdekken hoe lekker Groningen kan zijn. De routes staan op de site van Duurzaam Groningen en voeren langs onder andere pluktuinen, melktaps en kwekerijen. Via Duurzaam Groningen kun je je ook aanmelden voor de training tot moestuincoach. De training wordt aangeboden door Jong Leren Eten Groningen, IVN Natuureducatie en Velt. Een moestuincoach ondersteunt verschillende scholen en kinderopvangcentra in het opzetten en onderhouden van een moestuin en het begeleiden of geven van lessen in de moestuin. Voor aanmelden en data van de cursusdagen zie de site van Duurzaam Groningen.

Al deze activiteiten moeten natuurlijk leuk zijn om te doen, dus hittestress is niet de bedoeling. Op de website van Duurzaam Groningen lees je wat je zelf kunt doen om hittestress te verminderen voor jezelf én voor je huisdieren. Ook kun je zien hoe het in jouw buurt is gesteld met de hittestress. Bekijk daarvoor de monitor ‘Klimaat in je straat’.

