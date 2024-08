Onbekenden bouwen vuurkorf van stapel stenen bij Scharlakenhof, brandweer in actie

Foto: 112groningen.nl

De Harense brandweer moest dinsdagavond in actie komen bij sportcentrum Scharlakenhof aan de Geertsemaweg vanwege een brand in een zelfgebouwde vuurkorf. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Een nieuwsfotograaf vertelt dat er op de locatie een stapel stenen ligt. Onbekenden hebben met een aantal stenen een vuurkorf gebouwd. In die korf is afval in de brand gestoken. De brandweer heeft met behulp van één straal hogedruk het vuur onder controle gebracht.

Om er voor te zorgen dat het vuur niet opnieuw op gaat laaien is de as afgedekt met zand. De politie doet onderzoek wie er verantwoordelijk zijn voor de vuurkorf.