Onbekenden bekladden falafelzaken met pro-Palestina leuzen

Foto: Maarten Siepel / OOG

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag de ramen van falafelzaak FLFL aan de Oude Kijk In ’t Jatstraat beklad met de tekst ‘How does genocide taste?” Ook andere winkels werden onder handen genomen.

Mede-eigenaar Jesse Huisman van FLFL meldt aan Sikkom, hier niets van te begrijpen: “Ik heb een tijdje in Israël gewoond, dat is het enige. We hebben bijvoorbeeld geen standpunt ingenomen in het conflict. In ons restaurant aan de Carolieweg hangt zelfs een grote kaart van Palestina. En dan toch deze bekladdingen.”

Het personeel is donderdagochtend meteen aan de slag gegaan. Huisman: “We schilderen er grote harten omheen, naar voorbeeld van het kunstwerk van Banksy waarin een oudere vrouw met rollator een groot hart tekent. Een foto daarvan hangt in onze restaurants.”

Op een andere zaak van FLFL staat te lezen: ‘Free Palestine’. Ook bij FLO aan de Langestraat zijn bekladders aan de slag geweest. Op de afscherming van het terras zijn soortgelijke leuzen aangebracht. Volgens Sikkom zijn beide restaurants op Instagram door de mangel gehaald door de pagina WorkersforPalestine.nl. Via stories liet de groep weten dat FLFL en FLO. medeplichtig zijn aan genocide omdat ze Israëlische gerechten verkopen.

Een getuige meldt aan OOG: “Ik heb vannacht de drie daders gezien in de Oude Kijk In ’t Jatstraat. Ze liepen met z’n drieën met een plastic tas en mondkapjes op, tussen 4.00 en 4.30 uur.”