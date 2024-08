Olympisch 3×3-goud brengt groot toernooi op Grote Markt dichterbij: “Wat een prestatie, ik heb flink geschreeuwd”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het wordt omschreven als een historische medaille: het goud dat de Nederlandse 3×3-basketballers maandagavond behaalden op de Olympische Spelen in Parijs. Op deze dinsdag gaat het veel over 3×3. Maar hoe positief is dat? En is de aandacht terecht? Een gesprek met Lard de Jong van De Groene Uilen-Moestasj.

Hoi Lard! Hoe heb jij de finale gisteravond beleefd?

“Het was een fantastische avond. Ik heb de wedstrijden op de voet gevolgd. In de finale nam Nederland het op tegen Frankrijk. Dat je in overtime met 18-17 het gastland verslaat. Wow, wat een thriller. Ik heb geloof ik heel hard geschreeuwd. Dus mochten mijn buren overlast hebben ervaren, dan wil ik bij deze mijn excuses aanbieden. En deze medaille is absoluut historisch. Ook mede dankzij het commentaar van de NOS. Je kunt het misschien vergelijken met commentator Jack van Gelder die in 1998 verslag deed van de WK-wedstrijd Nederland tegen Argentinië. Dennis Bergkamp maakte tijdens die wedstrijd een doelpunt. Van Gelder schreeuwde toen: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Zo ging het gisteravond ook: Worthy de Jong die in de laatste seconden een tweepunter raak wist te schieten. Fantastisch. Kippenvel.”

Deze medaille. Komt dit voor jou ook uit de lucht gevallen?

“Ik denk dat Nederland de afgelopen jaren forse stappen heeft gezet op het gebied van 3×3-basketbal. Bij de vorige Olympische Spelen hebben we al een goede indruk achtergelaten. Bij deze Spelen hebben we een heel puik toernooi gespeeld. Ik denk ook dat het heel fijn was dat we Frankrijk in de finale tegen kwamen. Frankrijk versloeg eerder in het toernooi Letland dat heel sterk opereerde. Dat is misschien wel een beetje ons geluk geweest. Maar niettemin blijft het een fantastische prestatie.”

De reden dat we vanavond met jou spreken is misschien voor de lezers van dit artikel een beetje vreemd. Maar toevallig organiseerden jullie twee weken geleden een 3×3-toernooi op de Grote Markt …

“Heel veel mensen hebben zich daarvoor ingezet. Ik ben toevallig de voorzitter, maar het succes van dat toernooi is te danken aan een groot team. En wat je zegt klopt helemaal. Op de Grote Markt vond de 3x3NL Tour plaats. In 2015 vond dit voor het laatst in de binnenstad plaats. We hadden bij de onlangs gehouden editie meer dan tweehonderd deelnemers. Er waren rond de 55 teams actief, waarbij de wedstrijden op vijf velden werden gespeeld. Deze 3x3NL Tour wordt door het hele land gehouden waarbij de landelijke finale vorige week in Amsterdam plaatsvond.”

Voor iedereen die het gemist heeft. Wat is 3×3?

“Bij de 3×3 spelen twee teams van drie spelers tegen elkaar. Dit wijkt af van het traditionele basketbal waarbij er vijf tegen vijf wordt gespeeld. De wedstrijden spelen zich af op een half basketbalveld op één basket. De regels verschillen ook in vergelijking met het normale basketbal. Zo krijg je bijvoorbeeld minder tijd om tot een doelpoging te komen. Het is een hele snelle, attractieve sport.”

En ineens heeft iedereen het nu over 3×3 …

“Ik zal je eerlijk vertellen dat ik vandaag allemaal berichtjes krijg van vrienden. Zij weten dat ik mij hier mee bezighoud. Ik vertel al veel langer hoe tof dit is. En nu is ineens iedereen dankzij deze medaille wakker geworden. Mensen die dit normaal niet volgen, zijn ineens helemaal fan. Wat ik ook heel tof vond is dat kroonprinses Amalia gisteravond bij de finale aanwezig was. Evenals NBA-legendes Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki en Pau Gasol. Dat laat de interesse in deze sport zien.”

Twee weken geleden sprak ik jou ook. Je vertelde toen dat je ontzettend trots was op wat jullie hadden neergezet op de Grote Markt. Je sprak de hoop uit dat er in 2025 een vervolg kan worden gegeven. Ik zou bijna zeggen: je moet het ijzer smeden …

“We zijn ondertussen al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. We evalueren de laatste editie. Wat kunnen we beter doen? En we zijn nu bezig om een nieuwe commissie samen te stellen. Dat er volgend jaar een vervolg komt, dat is vrijwel zeker. En ik ben het helemaal met je eens: nu deze sport op de radar staat zullen er meer partijen zijn die in willen stappen. Want om zoiets te organiseren heb je partijen nodig die het financieren. Het liefst meerdere partijen zodat je mooie stappen kunt zetten. Dus deze gouden medaille en alle aandacht, dat is voor ons heel positief.”

Hoe belangrijk is zo’n toernooi op de Grote Markt?

“Ik denk dat één van de spelers in Parijs het gisteren heel mooi verwoorde. De Olympische Spelen zijn het einddoel. Deze sport begint bij de mensen voor hun voordeur. Op pleintjes in wijken en dorpen. De 3x3NL Tour is daarbij ook een prachtig initiatief omdat iedereen er aan mee mag doen. Als je geen ervaring hebt, als je nog heel jong bent, of al wat ouder: iedereen is welkom. En je ziet nu tot wat het kan leiden.”

Twee weken geleden vertelde je ook dat je een meerdaags evenement op de Grote Markt voor je ziet met tribunes. Zou dat volgend jaar al kunnen?

“Dat weet ik niet. Ik denk dat we alle lijntjes open moeten houden. Als zich de komende tijd partijen gaan melden waardoor er veel mogelijk is, dan zou ons droomdoel in zicht komen. Aan de andere kant: Rome is niet op één dag gebouwd. Na tien jaar waren we deze zomer weer terug op de Grote Markt. We kijken terug op een geweldig evenement. En het is fantastisch dat 3×3 nu heel erg in de belangstelling staat. Maar om in de spreekwoorden te blijven: hardloopers zijn doodloopers. We zullen het af moeten wachten, maar deze medaille en alle aandacht voelt wel heel goed.”