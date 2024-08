Noorderzon zoekt thuis voor twee kunstwerken: “Uit alle inzendingen wordt de beste gekozen”

Het kunstwerk van Roos Vink. Foto: Hobbe Hollands

Festival Noorderzon zoekt een thuis voor twee kunstwerken die op dit moment te zien zijn op de kruising Kerklaan en de Kruissingel.

“Het gaat om kunstwerken die gemaakt zijn door Michel Velt en Roos Vink”, vertelt Lynn Zwartsenburg van Noorderzon. “Het werk van Velt draagt de naam ‘Nora’. Het is een beeld van 4,50 meter breed en 4,50 meter hoog en is gemaakt van oude jerrycans. Het bestaat uit twee delen. Vink maakte het werk ‘Cadans’. Dit schilderij is bijna vijf meter hoog en 2,50 meter breed. Het schilderij bestaat uit meerdere panelen.”

Zondag komt Noorderzon tot een einde en daarom wordt er nu gezocht naar een nieuwe thuis voor de kunstwerken. “We zoeken een plek waar de werken goed tot hun recht kunnen komen. Heb jij een goede plek voor deze werken? Bijvoorbeeld op je werk, thuis, op school of in het ziekenhuis? Stuur dan een mail naar ons. Geef in het bericht aan welk werk je interesse heeft en waar je het wilt plaatsen. Foto’s van de locatie waar je het wilt plaatsen worden op prijs gesteld. Uit alle inzendingen wordt de beste locatie gekozen.”

De nieuwe locatie wordt gezamenlijk met de kunstenaars gekozen. Mensen die interesse hebben hoeven zich geen zorgen te maken over het transport: de werken kunnen langsgebracht worden.