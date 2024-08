Noorderzon vrijwilliger Ingrid van Solkema ziet het ieder jaar weer zitten als publieksbegeleider

Foto: Lucas Kemper

Het is augustus en dat betekent dat de maand is aangebroken waarin het Noorderzon Festival plaatsvindt. Allerlei podiumkunsten zijn te bewonderen om vervolgens na te praten onder het genot van een hapje en een drankje met het sprookjesachtig verlichte Noorderplantsoen als achtergrond. Dankzij een grote groep vrijwilligers is het festival een blijvend succes. Vrijwilliger Ingrid van Solkema is te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

“Ik vind het enig”, zegt Ingrid. Ze begon in 2008 als vrijwilliger toen ze door een vriendin werd meegenomen naar Noorderzon. Ze vond het zo leuk dat ze zich had aangemeld als publieksbegeleider en dat doet ze tot op de dag van vandaag nog steeds. De meeste tijd is ze bezig met de kaartjes controleren van bezoekers voor de voorstellingen.

Tijdens het festival begint ze rond een uur of vijf met haar dienst. “En dan ligt het eraan of we één of twee voorstellingen te doen hebben.” Het team is meestal tegen elf uur klaar en borrelt nog even na om de dag gezellig af te sluiten.

Volgens Ingrid is het leukste aan dit vrijwilligerswerk de saamhorigheid. “Een keer in het jaar heb ik een enorme familie en zo voelt het ook. Er zijn mensen net als ik die het al jaren doen en die ken je gewoon.”

Het Noorderzon Festival begint op 22 augustus. Meer informatie over vrijwilligerswerk vind je op de website van link050.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.