Noorderzon gaat vanaf 21.00 uur weer open: “Je neemt het zekere voor het onzekere”

Foto: Rieks Oijnhausen

Festival Noorderzon opent zaterdagavond vanaf 21.00 uur de deuren weer. Dat laat een woordvoerder aan OOG Tv weten.

“We hebben de weerssituatie de afgelopen uren goed in de gaten gehouden”, vertelt Lynn Zwartsenburg. “Op een gegeven moment hebben we gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen en om het festival tijdelijk stil te leggen en het Noorderplantsoen te ontruimen. Het is nu 20.15 uur en het ergste lijkt achter de rug. Zojuist hebben we besloten dat we om 21.00 uur weer open gaan. De vrijwilligers zijn op dit moment onderweg om de locatie weer te bemannen en om orde op zaken te stellen zodat we straks onze gasten weer kunnen ontvangen.”

Zwartsenburg denkt dat het een goed besluit is geweest. “Hoe de buien uit gaan pakken, dat weet je niet. Maar als ik de berichten lees met wat er in Groningen en Drenthe allemaal is gebeurd, dan is dit een juist besluit geweest.” Tijdens het noodweer gingen de voorstellingen Downtown, die binnen plaatsvinden, wel door.