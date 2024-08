Noorderzon festival gooit donderdag de deuren los

Foto: Niels Knelis

De 34e editie van het Noorderzon festival gaat aanstaande donderdag om 15.00 uur van start. De organisatie rekent gedurende de elf dagen op zo’n 140 duizend bezoekers.

Het programma zit bomvol theater, muziek, dans en circus van over de hele wereld. Niet alleen in het Noorderplantsoen, maar ook onder meer in het Grand Theatre, de Machinefabriek en de Lutherse Kerk. Er zijn diverse lezingen en zes talkshows van De Linkse Mannen. Op het openluchtpodium Apollo is er elke avond een gratis concert.

Jonge bezoekers kunnen op de Speelweide terecht, bij het mini-festival voor iedereen tussen de 4 en 12 jaar. Er zijn veel voorstellingen, maar ook allerlei doe-dingen. In de containers, op vier plekken in het plantsoen, zijn er korte voorstellingen ‘voor een klein prijsje’. De kaartverkoop daarvoor is alleen op locatie.

Kaarten voor de andere voorstellingen zijn alleen online verkrijgbaar via de website. Daar is ook het volledige programma te lezen. Hier is de link: noorderzon.nl/programma.