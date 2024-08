Noorderzon-‘dorp’ verrijst vanaf maandag weer in Noorderplantsoen

Foto: Jan Westerhof voor Noorderzon

Komende maandag begint in het Noorderplantsoen weer de opbouw voor Noorderzon. In tien dagen tijd wordt er een compleet ‘dorp’ opgebouwd in het park.

In het noordelijke gedeelte van het festivalterrein komen de spiegeltent Pollux en een kleinere tent, Nova, te staan, waar een week later gesprekken en lezingen worden gegeven. Daar tegenover verrijst het openlucht-muziekpodium Apollo. Aan de noordkant van het terrein komen ook twee terrassen en Podium De Raaf te staan.

In het zuidelijke gedeelte van het Noorderplantsoen komt een terrein speciaal voor kinderen (De Speelweide), het muziekpodium Callisto en de voorstellingslocatie Castor. Op verschillende plekken in het plantsoen worden volgende week ook ‘containereilanden’ geplaatst, waar van donderdag 22 augustus tot en met zondag 1 september kleine voorstellingen worden gegeven.

Ook de eerste internationale artiesten arriveren deze dagen al in Groningen. Zo zijn de technici van het Chileense gezelschap Guillermo Calderón nu in Groningen voor de opbouw van de voorstelling VACA in het Grand Theatre.