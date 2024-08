Noorderlicht laat zich opnieuw zien

Het noorderlicht vanuit Dorkwerd. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het noorderlicht was in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw in de noordelijke provincies te zien. Op sociale media worden diverse foto’s van het lichtspektakel gedeeld.

Dat het noorderlicht te zien was komt vanwege een explosie op de zon die eerder deze week al plaatsvond. Bij deze explosie is een grote plasmawolk door de zon in de richting van de Aarde geblazen. Deze wolk bevat magnetische veldlijnen. Als de deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ontstaat een soort reactie waardoor de prachtige kleuren ontstaan die we kennen als het noorderlicht. Vrijdagavond meldde Noorderlichtjagers dat er een kans was om het noorderlicht te zien. Niet veel later stroomden de eerste foto’s binnen.

Zo werden vanaf de IJsselmeerdijk in Flevoland de welbekende pilaren gezien. Maar ook dichterbij in Delfzijl en Aduard werd het noorderlicht gezien. Vrijwel in alle gevallen ging het om fotografisch noorderlicht. Dit betekent dat het met het blote oog niet te zien was, maar wel met behulp van een camera. Of het noorderlicht zaterdagavond opnieuw te zien is, is nog onbekend.