Noodweer van afgelopen week richt voor 3.000 euro schade aan bij Bao Trieu: “Adequater handelen”

Het noodweer van afgelopen week heeft voor flink wat schade gezorgd bij sportcentrum Bao Trieu aan de Spicastraat. Eigenaar Earl Blijd daagt de gemeente uit om voor de klimaatverandering uit te gaan lopen.

Hoi Earl! Wat is er gebeurd?

“Dinsdagavond trokken er zware buien over Groningen. Er was veel weerlicht en er viel flink wat neerslag. Bij mijn sportcentrum is een grote tak naar beneden gekomen. Deze tak, die een doorsnee heeft van zo’n veertig centimeter, is op mijn terrein terecht gekomen. De toegangspoort is daarbij kapot gegaan, verschillende potten met plantjes zijn beschadigd geraakt, lampen en ook een deel van het hekwerk hebben het niet overleefd. In totaal schat ik de schade op zo’n drieduizend euro.”

Wanneer ontdekte je de schade?

“Woensdagochtend, toen ik hier kwam. En dan schrik je. Ook omdat het niet de eerste keer is dat we te maken hebben met schade veroorzaakt door extremen. Eerder deze zomer hadden we door overvloedige regenval te maken met wateroverlast in het gebouw. Het water kwam toen de dameskleedkamer binnen. Afgelopen week is er overigens ook wat wateroverlast ontstaan. En deze situaties geven toch wel aan dat er een andere koers gevaren moet worden.”

Waar denk je dan precies aan?

“De laatste jaren zie je dat de weersomstandigheden waar we mee te maken hebben extremer worden. Het klimaat is aan het veranderen. En daar moeten we op voorsorteren. Dat zo’n tak hier uit de boom valt, had niet gehoeven. Sterker nog: voor het uitbreken van de coronacrisis werden de bomen, het gaat om beschermde bomen, regelmatig gecontroleerd. Welke takken vormen een gevaar? Wat moeten we weghalen? Na de coronacrisis gebeurt dat veel minder vaak. En dat vind ik jammer. Dat geldt ook voor de wateroverlast. Als je de goten en de putten regelmatig schoonmaakt, dan zorg je er voor dat water goed weg kan stromen. Als je het schoonmaken verzaakt, dan is het gevolg verstopte putten waarbij het water dan een andere weg zoekt.”

De gemeente vroeg afgelopen week om naar aanleiding van het noodweer foto’s en filmpjes te delen zodat zij actie kunnen ondernemen. Heb je al contact met de gemeente gezocht?

“Toen ik hier woensdagochtend kwam, heb ik direct contact gezocht. Het moest opgeruimd worden. Na lang bellen kwamen in de middag hier twee mannen die geholpen hebben om het op te ruimen. Dat hebben ze super goed gedaan. Maar qua schade ga ik de gemeente hier wel verantwoordelijk voor stellen. We weten dat het klimaat aan het veranderen is. En dat het belangrijk is dat je dingen moet onderhouden. Ik denk dat daar ook de uitdaging ligt: om voor de klimaatverandering uit te lopen.”

Is de schade nu allemaal opgeruimd?

“Nee, nog niet alles is weggehaald. Er zit nog een gedeelte in de boom dat los zit. Dat moet nog weggezaagd en weggehaald worden.”

De komende dagen lijkt het rustig weer te worden, maar ik kan me voorstellen dat je je hart vasthoudt voor het volgende noodweer dat zich aan gaat dienen …

“Zoiets is niet te voorspellen. Zulke weersomstandigheden kunnen op elk moment en overal gebeuren. Kijk bijvoorbeeld wat er deze dagen in Oostenrijk en in Spanje is gebeurd. We zullen ons aan moeten passen. En daar ligt ook zeker een taak voor de gemeente: dat je het beheer op zulke situaties aanpast waardoor je de inwoners helpt, maar ze ook beschermt. Stel dat iemand onder de poort was doorgelopen terwijl de tak naar beneden was gekomen. Daar moet je toch niet aan denken?”