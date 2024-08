Noodweer trekt over Groningen: iconische boom valt om bij Trompbrug, trein botst op boom

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De zware onweersbuien hebben de provincie weer verlaten. Op diverse locaties zorgde de harde wind zaterdagavond voor problemen.

In Groningen werd uit voorzorg het Noorderzon Festival tijdelijk stilgelegd. De festivalorganisatie liet weten het zekere voor het onzekere te nemen. De voorstellingen Downtown gingen wel door omdat deze binnen plaatsvinden. Rond 21.00 uur werd Noorderzon weer opgestart. De zware buien bereikten Groningen rond 19.00 uur. Van tevoren was er door het KNMI een ‘code geel’ afgegeven. In korte tijd viel er flink wat neerslag. “Plaatselijk kwam het tot zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur”, laat Weeronline weten. “Zeer lokaal zijn er mogelijk ook valwinden opgetreden waardoor er forse schade is ontstaan. Onder andere vanuit Meppel en Dronten komen berichten die hierop duiden.”

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Trompbrug

Bij de Trompbrug viel een iconische boom om. De boom aan de Trompstraat beschadigde bij de val het hekwerk van de brug. De omgeving is afgezet. Ook op andere locaties gingen bomen om. Zo was de Saaksumborg in het zuiden van Stad volledig gestremd. De Goeman Borgesiuslaan was versperd door een grote tak. Aan de Noorderhaven moest de brandweer in actie komen voor een loszittend zonnescherm. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl hebben de brandweerlieden dit scherm verwijderd.

Trein botst op boom

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Tussen Beilen en Hooghalen is een trein op een boom gebotst die door de harde wind op het spoor terecht was gekomen. Niemand is gewond geraakt maar volgens de NS is de trein wel beschadigd geraakt. ProRail is aan het onderzoeken hoe groot de schade precies is. Snelweg A28 is bij Spier in de richting van Groningen afgesloten omdat er bomen over de weg liggen.

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Cityhopper

Het slechte weer trok van het westen naar het oosten. Luchthaven Schiphol was door het slechte weer enige tijd moeilijk onbereikbaar. Een Cityhopper uit het Poolse Krakow werd om die reden omgeleid naar Groningen Airport Eelde.

Heftig weer boven de provincie Groningen met onweer zware windstoten van 91 Km-U in Roodeschool. pic.twitter.com/ryY0QRrTG7 — Meteo Roodeschool (@MeteoRoodescho1) August 24, 2024