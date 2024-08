Nieuwkomers in Groningse top tien tijdens vlindertelling, maar somberheid overheerst

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de top tien van meest getelde vlinders in Groningen een aantal nieuwkomers kent, stemt de jaarlijkse tuinvlindertelling van afgelopen weekend de Vlinderstichting vooral tot somberheid.

Die somberheid komt met name door het bijzonder lage aantal vlinders wat tellers wisten te spotten. Het gemiddeld aantal vlinders per telling (in Nederland) was dit jaar vijf. In 2023 waren dat nog acht vlinders per telling. Het gemiddeld aantal vlinders per telling in de eerste jaren van de tuinvlindertelling (2009 – 2015) was zelfs zestien vlinders. Bij vierhonderd van de ruim 4.800 tellingen werd zelfs doorgegeven dat er geen enkele vlinder werd gezien.

De meest gespotte vlinders in Nederland waren de atalanta, het klein koolwitje en de dagpauwoog. Ook Groningen kende deze top tien. Vorig jaar werd ook de citroenvlinder veel gespot met een tweede plek op de lijst, maar dit jaar moet deze vlindersoort het met een tweede plek doen. Ook drong het boomblauwtje de top tien binnen en viel de kolibrievlinder daar dit jaar net buiten.

Nog niet alle tellingen zijn binnen. Tot nu toe zijn de resultaten van 177 Groningse tellers verwerkt, die samen voor 211 tellingen zorgden. Een volledig overzicht van alle resultaten is hier te vinden.