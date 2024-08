Foto: Google Maps - Streetview

Er wordt een nieuwe uitbater gezocht voor restaurant Kastanjehoeve in Glimmen. Op de website horecaspot wordt sinds enkele dagen het restaurant aangeboden. Uit de advertentie wordt duidelijk dat men op zoek is naar personen die de horecagelegenheid willen exploiteren.

De Kastanjehoeve sloot afgelopen voorjaar de deuren. “De uitdagingen van de afgelopen jaren, waaronder de coronapandemie, personeelsproblemen en stijgende kosten, hebben ons tot deze moeilijke beslissing gedwongen. Ondanks deze tegenslagen kijken we terug op een periode vol mooie herinneringen en warme ontmoetingen”, liet de vorige eigenaar bij de sluiting weten.

Sindsdien is het gebouw gesloten. Haren de Krant meldt dat de inboedel van het restaurant is aangekocht van de curator. Daardoor kan er nu gezocht gaan worden naar een nieuwe uitbater. Uitgangspunt is dat er in het pand wederom een restaurant komt. Mensen die interesse hebben kunnen door middel van een presentatie aangeven wat hun plannen zijn. De verhuurder beslist uiteindelijk aan welke kandidaat het pand, inclusief de inventaris, wordt gegund: “De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar voortzetting van het huidige concept. Het staat ondernemers vrij om hier een eigen draai aan te geven.”