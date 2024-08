Negen dagen lang geen treinen tussen Hoofdstation en Europapark

Foto: Rieks Oijnhausen

Vanaf deze zaterdag rijden er negen dagen lang geen treinen tussen het Hoofdstation en het Europark. Vervoersbedrijven NS en Arriva zetten bussen in.

Het spoor werd afgelopen nacht buiten dienst gesteld. “Dit is nodig vanwege de sloop van de oude zuidelijke ringweg”, laat de NS weten. “Tegelijkertijd grijpt Groningen Spoorzone de periode aan om allerlei werkzaamheden uit te voeren op en rond het Hoofdstation.” De werkzaamheden duren tot en met zondag 11 augustus. In deze periode is het Europapark het eindstation voor reizigers uit de richtingen Assen, Veendam en Winschoten.

Mensen die in de stad wonen en hun reis vanaf het Hoofdstation beginnen, wordt aangeraden om hun reis nu op het Europapark te beginnen. “Arriva en NS raden aan om in deze periode met de fiets naar station Groningen Europapark te komen. Er is genoeg plek voor fietsen bij station Europapark. De fietsenstalling is uitgebreid van 700 naar 1300 plekken. Ook zijn er extra OV-fietsen beschikbaar.” Reizigers die op doorreis zijn kunnen gebruik maken van bussen. “Zij moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd. De bussen zijn rolstoeltoegankelijk. Het is niet mogelijk om fietsen mee te nemen in de bussen.”

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over de werkzaamheden: