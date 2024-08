Nederlands handbalteam met Lois Abbingh strandt in kwartfinale op Olympische Spelen

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Het Nederlands handbalteam, met de Groningse Lois Abbingh in de ploeg, is dinsdagochtend in de kwartfinale gestrand op de Olympische Spelen in Parijs. Denemarken was met 29-25 als eindstand na zestig minuten te sterk.

Nederland begon goed en liep in de beginfase van de wedstrijd al snel vier doelpunten uit op Denemarken. Maar dankzij strafworpen, tijdstraffen voor speelsters en een steeds beter Denemarken gingen de Oranjevrouwen met een achterstand van 11-10 de kleedkamer in.

In eerste instantie wist Nederland de schade beperkt te houden, maar aan het einde van de wedstrijd was her vuur eruit bij de handbaldames. De Nederlandse ploeg kwam zelfs met een overtal van twee (tijdstraffen bij Denemarken) niet aan scoren en eindigde de wedstrijd met vier treffers achterstand op de Denen.

Daarmee zijn, net als in Tokio, de kwartfinales het eindstation voor de in Groningen geboren Abbingh en de Nederlandse handbalsters.