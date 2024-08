Na veel nattigheid is het nu droog in Groningen, waterschap brengt water van IJsselmeer onze kant op

Foto: alkemade via Pixabay

De afgelopen twee weken is het relatief droog geweest in Groningen. De natuur en gewassen kunnen niet zonder water en daarom voert waterschap Noorderzijlvest sinds begin deze maand extra water aan richting Groningen.

In het werkgebied van Noorderzijlvest viel tot nu toe tussen de 6 en 16 millimeter water in de maand augustus. Voor de komende twee weken wordt ongeveer 40 millimeter verwacht, maar met veel onzekerheid. Zo zou er dinsdag en woensdag wel eens een flinke plens water kunnen vallen.

Noorderzijlvest heeft, tijdens de afgelopen nattere periode, geprobeerd om zoveel mogelijk water vast te houden. Maar dat kan maar beperkt, omdat de waterstanden niet te hoog mogen worden. Nu het weinig tot niet regent, gaat veel van het bewaarde water door verdamping. Omdat er wel water nodig is, stroomt er sinds begin deze maand weer IJsselmeerwater onze kant op.

“De aanvoer is nog niet maximaal en in het IJsselmeer zit voldoende water”, aldus Noorderzijlvest. “Het grootste deel van het water wat we aanvoeren wordt door Hunze en Aa’s weer onttrokken uit ons systeem.”

Het waterschap besluit met een oproep aan boeren om beregening te melden, zodat Noorderzijlvest hier rekening mee kan houden voor haar waterhuishouding.