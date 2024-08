Motorclub wil kinderen door brand getroffen Mytylschool hart onder de riem steken: “We zoeken motoren en trikes”

Trikes bij een eerder evenement elders in de stad. Foto: Gea's Weggeefwinkel

CS-Riders wil volgende week vrijdag met zoveel mogelijk motoren en trikes naar Haren rijden om de kinderen van de Prins Johan Friso Mytylschool een hart onder de riem te steken. Vorige week werd de school getroffen door brand. Sandra Bulthuis van CS-Riders noemt het een belangrijke actie.

Hoi Sandra! Hoe is deze actie tot stand gekomen?

“De actie stond al gepland. Volgende week vrijdag zouden we naar de school toe gaan om het afscheid van twee docenten luister bij te zetten. Enkele weken geleden is er contact gelegd met de school dankzij het bezoeken van een sportschool. Tijdens de gesprekken is het idee ontstaan om iets bijzonders te doen tijdens het afscheid. Vorige week hoorden we van de brand. En toen ontstond bij onszelf al heel snel het idee om er wat meer van te maken. Een activiteit om de kinderen en de medewerkers een hart onder de riem te steken.”

Voor we naar de actie gaan is het misschien eerst goed om even stil te staan bij wie jullie zijn …

CS-Riders staat voor Custodes Septentrionum. Dat is Latijn en betekent ‘bewakers van het Noorden’. We zijn een stichting die motorrijders, trikers en zijspanrijders vertegenwoordigd. Onze leden vormen een broederschap waarbij wij ons inzetten voor kinderen. Dan moet je denken aan kinderen die bijvoorbeeld in een moeilijke thuissituatie verkeren of zelf geen thuissituatie hebben. Of kinderen die wat extra aandacht nodig hebben omdat ze gepest worden of te maken hebben met een lichamelijke beperking. Wij als motorrijders willen laten zien dat deze kinderen niet alleen staan.”

En nu willen jullie met zoveel mogelijk motorrijders naar Haren …

“Kinderen die les krijgen op de Prins Johan Friso Mytylschool hebben het al niet makkelijk. Nu is hun school, hun veilige haven, ook nog getroffen door brand. Ik sprak vandaag met één van de mensen die er werkzaam is, en de schade is fors. Daarom lijkt het ons leuk om iets te doen voor de kinderen maar ook voor de medewerkers. Wij denken zelf met een stuk of dertig motoren, trikes en zijspanmotoren naar Haren te kunnen. Maar we hopen dat andere motorrijders zich aan willen sluiten.”

Wat is vervolgens de bedoeling? Willen jullie een rondje met de kinderen gaan rijden?

“Dat is een mogelijkheid, maar dat hoeft niet. Het is maar net wat de school wil en wat de kinderen zelf willen. Ik kan me ook voorstellen dat we de motoren mooi op gaan stellen waarna de kinderen ze kunnen bekijken. Dat is denk ik al een geweldige belevenis. We hopen dat iedereen na afloop een grote glimlach op het gezicht heeft staan en dat men de brand voor even vergeten is.”

Dus heel concreet zijn jullie nu op zoek naar motorrijders …

“Klopt. We zoeken mensen die hier op vrijdag 6 september vrijwillig een bijdrage aan willen leveren. Voor meer informatie kunnen zij terecht op onze Facebook-pagina. Daar kunnen zij zich aanmelden en wordt er meer informatie gedeeld over het tijdstip.”