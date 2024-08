Minder treinen naar Leeuwarden door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een storing kunnen er minder treinen rijden.

Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een wisselstoring. De storing bevindt zich bij de Zuiderweg in Hoogkerk. Het wissel dat zich op deze locatie bevindt, staat in storing. Een storingsploeg van ProRail is onderweg om het probleem op te lossen. Tussen Groningen en Zuidhorn kunnen er beperkt treinen rijden. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van een half uur.

De verwachting is dat de problemen tot 22.45 uur gaan duren.